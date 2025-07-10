Кровавый колодец обнаружили за рынком в Атырау

В Атырау за скотным рынком "Адал", расположенным в северной промзоне, обнаружили кучу шкур, мусор и колодец, куда по трубе сливались жидкости, смешанные с кровью, передает "Ак Жайык".

Факт незаконного стока выявил департамент экологии во время мониторинга соцсетей. Проверка показала: все отходы - и биологические, и бытовые - поступали напрямую с территории скотного рынка. Кровь животных, вероятно, с бойни, по трубе уходила в вырытую яму за территорией.

Департамент экологии направил письма в уполномоченные органы с требованием принять меры.

По официальной информации, на сегодня территория очищена - шкуры и мусор убрали. Однако пока остается под вопросом, что будет с подземным сливом.

Ранее жители старой части Шымкента потребовали убрать из-под окон их домов стихийный рынок. По словам горожан, торговля здесь начинается едва ли не с шести утра. Вся округа завалена мусором. Никакие уговоры и даже штрафы продавцов не пугают. Власти пообещали решить вопрос - в акимате задумали облагородить территорию и разбить клумбы.

В Алматы разгорелся похожий скандал, но здесь против стихийной торговли выступили продавцы рынка. Торговцы жаловались на антисанитарию и мусор. В акимате тогда сообщали, что стихийные торговые точки подлежат демонтажу.

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