Кровавый колодец обнаружили за рынком в Атырау
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В Атырау за скотным рынком "Адал", расположенным в северной промзоне, обнаружили кучу шкур, мусор и колодец, куда по трубе сливались жидкости, смешанные с кровью, передает "Ак Жайык".
Факт незаконного стока выявил департамент экологии во время мониторинга соцсетей. Проверка показала: все отходы - и биологические, и бытовые - поступали напрямую с территории скотного рынка. Кровь животных, вероятно, с бойни, по трубе уходила в вырытую яму за территорией.
Департамент экологии направил письма в уполномоченные органы с требованием принять меры.
По официальной информации, на сегодня территория очищена - шкуры и мусор убрали. Однако пока остается под вопросом, что будет с подземным сливом.
Ранее жители старой части Шымкента потребовали убрать из-под окон их домов стихийный рынок. По словам горожан, торговля здесь начинается едва ли не с шести утра. Вся округа завалена мусором. Никакие уговоры и даже штрафы продавцов не пугают. Власти пообещали решить вопрос - в акимате задумали облагородить территорию и разбить клумбы.
В Алматы разгорелся похожий скандал, но здесь против стихийной торговли выступили продавцы рынка. Торговцы жаловались на антисанитарию и мусор. В акимате тогда сообщали, что стихийные торговые точки подлежат демонтажу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263818-krovavyy-kolodec-obnaruzhili-za-rynkom-v-atyrau/
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