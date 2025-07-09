Могут не допустить в салон: к пассажирам автобусов в Астане обратились с предупреждением
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Пассажирам общественного транспорта в Астане напомнили о правилах перевозки животных, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение City Transportation Systems.
Как сообщили в CTS, перевозка животных в общественном транспорте разрешена, но при условии соблюдения ряда требований:
- мелкие животные и птицы допускаются к перевозке в закрытых клетках или специальных сумках;
- собаки перевозятся бесплатно в автобусах на накопительных площадках, с намордником и на поводке.
"В случае несоблюдения установленных правил, водитель имеет право не допустить пассажира с питомцем в салон автобуса. Соблюдая эти правила, вы обеспечиваете комфорт и безопасность для себя и других пассажиров", - заявили в компании.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что камеры видеонаблюдения появятся во всех автобусах Астаны. Отмечалось, что исправность этих камер сотрудники полиции будут проверять ежедневно при патрулировании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263704-mogut-ne-dopustit-v-salon-k-passazhiram-avtobusov-v-astane-obratilis-s-preduprezhdeniem/
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