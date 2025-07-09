Могут не допустить в салон: к пассажирам автобусов в Астане обратились с предупреждением

Пассажирам общественного транспорта в Астане напомнили о правилах перевозки животных, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение City Transportation Systems.

Как сообщили в CTS, перевозка животных в общественном транспорте разрешена, но при условии соблюдения ряда требований:

мелкие животные и птицы допускаются к перевозке в закрытых клетках или специальных сумках;

собаки перевозятся бесплатно в автобусах на накопительных площадках, с намордником и на поводке.

"В случае несоблюдения установленных правил, водитель имеет право не допустить пассажира с питомцем в салон автобуса. Соблюдая эти правила, вы обеспечиваете комфорт и безопасность для себя и других пассажиров", - заявили в компании.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что камеры видеонаблюдения появятся во всех автобусах Астаны. Отмечалось, что исправность этих камер сотрудники полиции будут проверять ежедневно при патрулировании.

Также мы писали, что в МВД разъяснили требования касательно скорости для общественного транспорта в населенных пунктах.

Кроме того, мы писали, кто может передвигаться по автобусным полосам в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.