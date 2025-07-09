Движение по участку проспекта Абая ограничат на ночь в Алматы

В Алматы будет частично ограничено движение на проспекте Абая - от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана в западном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении. Движение в восточном направлении сохранится без изменений.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1988 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

ТОО "Алматинские тепловые сети" просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

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