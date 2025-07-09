Еще один участок проспекта Туран временно перекроют в Астане

В Астане с 9 по 12 июля будет частично поэтапно перекрыто движение по проспекту Туран - на участке от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Сыганак, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Туран - на участке от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Сыганак.

В связи с этим, с 9 по 12 июля будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении - сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, также по 12 июля частично перекрыто движение по проспекту Туран на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.

Также напомним, в в связи с ремонтными работами, движение автотранспортных средств по дороге за ТРЦ "Хан Шатыр" ограничили полностью до 9 июля.

Кроме того, с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

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