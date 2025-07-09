Жара до +44 градусов: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни, с 10 по 12 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Прогноз для разных регионов страны отличается.

По данным синоптиков, под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

В центре, на юго-востоке, на севере, востоке страны будут сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. При этом, на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара +40 ...+44 градусов.

В северных регионах понижение дневных температур от +22 ...+27 до +17 ...+23 тепла, на востоке основной фон температуры +20 ...+28 тепла. На юге ожидается постепенное повышение от +25 ...+37 тепла до сильной жары +38 ...+43 градусов, юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки +30 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле. Отмечалось, что в первой декаде июля на большей части Казахстана, с циклоном и атмосферными фронтальными разделами, сохранится неустойчивый характер погоды.

До этого в "Казгидромете" представили сезонный прогноз на лето 2024 года - с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны - выше нормы на 1 градус.

Ожидалось, что в июле и августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы. Меньше нормы ожидается на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе - в центре, на юге и юго-востоке страны.

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