Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане
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Теперь казахстанским абитуриентам, желающим поступить в медицинские колледжи, нужно будет сдавать вступительные экзамены, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.
Как рассказали в Минздраве, специальный экзамен нужно будет сдавать по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.
Он будет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов.
Исключение составят лишь две специальности: стоматология и ортопедия.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
"Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – отметили в Министерстве здравоохранения.
Минздрав призвал абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах в информационных системах самих учебных заведений.
Как подать заявку на поступление в колледж
Как сообщается на сайте Электронного правительства, подать заявление на поступление в колледж можно онлайн через портал eGov.
При подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион, в котором он планирует обучаться. В процессе подачи заявки на портале eGov.kz отобразится информация о ранее полученном образовании (аттестат и диплом учебных заведений), оценки абитуриента и общий балл его сертификата.
Для отдельных льготных категорий граждан система автоматически отобразит дополнительную информацию о заявителе при подаче заявки.
Пользователи могут отслеживать заявку и отозвать ее при необходимости.
Отмечается, что один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.
Для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел «Образование»и выбрать категорию «Колледжи»;
- выбрать из перечня услуг необходимую категорию документа «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с уведомлением в Личном кабинете об обработке своей заявки, которое поступит в течение указанного времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263530-vstupitelnye-ekzameny-v-medkolledzhi-vveli-v-kazahstane/
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