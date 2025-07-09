Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане

Теперь казахстанским абитуриентам, желающим поступить в медицинские колледжи, нужно будет сдавать вступительные экзамены, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как рассказали в Минздраве, специальный экзамен нужно будет сдавать по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.

Он будет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов.

Исключение составят лишь две специальности: стоматология и ортопедия.

Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

"Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – отметили в Министерстве здравоохранения.

Минздрав призвал абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.

Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах в информационных системах самих учебных заведений.

Как подать заявку на поступление в колледж

Как сообщается на сайте Электронного правительства, подать заявление на поступление в колледж можно онлайн через портал eGov.

При подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион, в котором он планирует обучаться. В процессе подачи заявки на портале eGov.kz отобразится информация о ранее полученном образовании (аттестат и диплом учебных заведений), оценки абитуриента и общий балл его сертификата.

Для отдельных льготных категорий граждан система автоматически отобразит дополнительную информацию о заявителе при подаче заявки.

Пользователи могут отслеживать заявку и отозвать ее при необходимости.

Отмечается, что один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.

Для подачи заявки абитуриенту необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

перейти в раздел «Образование»и выбрать категорию «Колледжи»;

выбрать из перечня услуг необходимую категорию документа «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;

заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;

подписать услугу с помощью ЭЦП;

ознакомиться с уведомлением в Личном кабинете об обработке своей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

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