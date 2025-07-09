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    Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане

    Опубликовано:

    Письменный экзамен в школе
    Экзамен. Иллюстративное фото: Chinnapong / Getty Images

    Теперь казахстанским абитуриентам, желающим поступить в медицинские колледжи, нужно будет сдавать вступительные экзамены, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

    Как рассказали в Минздраве, специальный экзамен нужно будет сдавать по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.

    Он будет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов.

    Исключение составят лишь две специальности: стоматология и ортопедия.

    Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

    "Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – отметили в Министерстве здравоохранения.

    Минздрав призвал абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.

    Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах в информационных системах самих учебных заведений.

    Как подать заявку на поступление в колледж

    Как сообщается на сайте Электронного правительства, подать заявление на поступление в колледж можно онлайн через портал eGov.

    При подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион, в котором он планирует обучаться. В процессе подачи заявки на портале eGov.kz отобразится информация о ранее полученном образовании (аттестат и диплом учебных заведений), оценки абитуриента и общий балл его сертификата.

    Для отдельных льготных категорий граждан система автоматически отобразит дополнительную информацию о заявителе при подаче заявки.

    Пользователи могут отслеживать заявку и отозвать ее при необходимости.

    Отмечается, что один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.

    Для подачи заявки абитуриенту необходимо:

    • авторизоваться на портале eGov.kz;
    • перейти в раздел «Образование»и выбрать категорию «Колледжи»;
    • выбрать из перечня услуг необходимую категорию документа «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;
    • заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
    • подписать услугу с помощью ЭЦП;
    • ознакомиться с уведомлением в Личном кабинете об обработке своей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

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