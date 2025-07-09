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    Бактерии и вирусы: санврачи обратились к казахстанцам из-за купаний в фонтанах

    Опубликовано:

    Ребенок наступает ногой на струю фонтана
    Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля обратился к казахстанцам из-за купаний в фонтанах - гражданам рассказали о поджидающих их опасностях, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.

    В ведомстве пояснили, что фонтаны - это элементы благоустройства города, которые предназначены для увлажнения воздуха и декоративных целей.

    Фонтаны не предназначены для купания, подчеркнули санврачи.

    Как отметили специалисты, вода - идеальная среда для размножения вирусов и бактерий. Фонтаны не оборудованы системами фильтрации и очистки.

    Помимо этого в фонтаны часто заходят птицы и бродячие животные, что также способствует загрязнению воды.

    В такой воде, как отмечают в КСЭК, могут находиться патогенные микроорганизмы – возбудители острых кишечных инфекций, такие как энтеро и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы (возбудители дизентерии).

    Особенно стоит опасаться вируса гепатита А, который поражает печень и может вызвать серьезные нарушения ее функций.

    Кроме инфекционных рисков, фонтаны могут быть опасны и по другим причинам - например, многие оснащены подсветкой и подключены к электрическим коммуникациям.

    Это создает риск поражения током, особенно для детей.

    Санврачи дали некоторые рекомендации:

    • городские фонтаны не предназначены для купания или мытья предметов;
    • выходя на прогулку, возьмите с собой бутылку чистой воды – не только для питья, но и чтобы освежиться или ополоснуть руки и лицо при необходимости;
    • используйте для купания только разрешенные водоемы и бассейны;
    • родители должны объяснять детям, почему купаться в фонтанах опасно.

    Отметим, что в Казахстане за последние годы произошло несколько резонансных инцидентов, связанных с купанием в фонтанах.

    В 2021 году две девочки и их мама пострадали в фонтане рядом с алматинским цирком - девочки решили окунуть ноги в фонтан, но их ударило током, как и их маму, бросившуюся на помощь к своим детям.

    В 2023 году в городе Аксу трехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее ударило током в фонтане.

    В том же году нога 10-летнего мальчика застряла в фонтане в Атырау. Ему на помощь пришли спасатели.

    В прошлом году в Алматы произошла трагедия - молодой человек погиб на территории Казахского Национального университета имени Аль-Фараби, искупавшись в фонтане.

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