Бактерии и вирусы: санврачи обратились к казахстанцам из-за купаний в фонтанах

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля обратился к казахстанцам из-за купаний в фонтанах - гражданам рассказали о поджидающих их опасностях, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.

В ведомстве пояснили, что фонтаны - это элементы благоустройства города, которые предназначены для увлажнения воздуха и декоративных целей.

Фонтаны не предназначены для купания, подчеркнули санврачи.

Как отметили специалисты, вода - идеальная среда для размножения вирусов и бактерий. Фонтаны не оборудованы системами фильтрации и очистки.

Помимо этого в фонтаны часто заходят птицы и бродячие животные, что также способствует загрязнению воды.

В такой воде, как отмечают в КСЭК, могут находиться патогенные микроорганизмы – возбудители острых кишечных инфекций, такие как энтеро и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы (возбудители дизентерии).

Особенно стоит опасаться вируса гепатита А, который поражает печень и может вызвать серьезные нарушения ее функций.

Кроме инфекционных рисков, фонтаны могут быть опасны и по другим причинам - например, многие оснащены подсветкой и подключены к электрическим коммуникациям.

Это создает риск поражения током, особенно для детей.

Санврачи дали некоторые рекомендации:

городские фонтаны не предназначены для купания или мытья предметов;

выходя на прогулку, возьмите с собой бутылку чистой воды – не только для питья, но и чтобы освежиться или ополоснуть руки и лицо при необходимости;

используйте для купания только разрешенные водоемы и бассейны;

родители должны объяснять детям, почему купаться в фонтанах опасно.

Отметим, что в Казахстане за последние годы произошло несколько резонансных инцидентов, связанных с купанием в фонтанах.

В 2021 году две девочки и их мама пострадали в фонтане рядом с алматинским цирком - девочки решили окунуть ноги в фонтан, но их ударило током, как и их маму, бросившуюся на помощь к своим детям.

В 2023 году в городе Аксу трехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее ударило током в фонтане.

В том же году нога 10-летнего мальчика застряла в фонтане в Атырау. Ему на помощь пришли спасатели.

В прошлом году в Алматы произошла трагедия - молодой человек погиб на территории Казахского Национального университета имени Аль-Фараби, искупавшись в фонтане.

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