Полиция Алматы сделала заявление о номерных знаках на желтом фоне
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Полиция Алматы сегодня сделала заявление по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций, передает NUR.KZ. Их владельцам нужно обратиться в спецЦОНы.
По данным ДП города, в Алматы был проведен анализ регистрационных данных транспортных средств, находящихся в пользовании иностранных юридических лиц. Так, были выявлены случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.
"Транспортным средствам, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются государственные регистрационные номерные знаки на жёлтом фоне, независимо от формы собственности.
В целях устранения несоответствий и приведения регистрационных данных в соответствие с установленными нормами, просим владельцев (представителей) данных транспортных средств обратиться в специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) для проведения замены номерных знаков", - обратились в полиции.
В полиции уточнили, что процедура осуществляется в рабочем порядке и не требует дополнительных оснований, за исключением документов, удостоверяющих право собственности и подтверждающих принадлежность транспортного средства юридическому лицу.
Напомним, несколько лет назад казахстанцам показали первый образец номеров для авто, которые планировалось вешать на все привезенные из стран ЕАЭС машины после их регистрации в Казахстане - знаки были желтого цвета.
До этого президент страны Токаев поставил точку в вопросе с регистрацией авто с иностранными номерами - глава государства ввел временную регистрацию до 2021 года.
Также мы писали о первом выданном в стране желтом номере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263323-prosim-obratitsya-v-speccony-policiya-almaty-sdelala-zayavlenie-o-nomernyh-znakah-na-zheltom-fone/
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