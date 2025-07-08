Полиция Алматы сделала заявление о номерных знаках на желтом фоне

Полиция Алматы сегодня сделала заявление по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций, передает NUR.KZ. Их владельцам нужно обратиться в спецЦОНы.

По данным ДП города, в Алматы был проведен анализ регистрационных данных транспортных средств, находящихся в пользовании иностранных юридических лиц. Так, были выявлены случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.

"Транспортным средствам, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются государственные регистрационные номерные знаки на жёлтом фоне, независимо от формы собственности.

В целях устранения несоответствий и приведения регистрационных данных в соответствие с установленными нормами, просим владельцев (представителей) данных транспортных средств обратиться в специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) для проведения замены номерных знаков", - обратились в полиции.

В полиции уточнили, что процедура осуществляется в рабочем порядке и не требует дополнительных оснований, за исключением документов, удостоверяющих право собственности и подтверждающих принадлежность транспортного средства юридическому лицу.

Напомним, несколько лет назад казахстанцам показали первый образец номеров для авто, которые планировалось вешать на все привезенные из стран ЕАЭС машины после их регистрации в Казахстане - знаки были желтого цвета.

До этого президент страны Токаев поставил точку в вопросе с регистрацией авто с иностранными номерами - глава государства ввел временную регистрацию до 2021 года.

Также мы писали о первом выданном в стране желтом номере.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.