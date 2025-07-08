Участки еще одной улицы поэтапно перекроют в Алматы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Дулати, вводятся временные ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в мегаполисе в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Дулати.
Так, с 22.00 8 июля до 06.00 9 июля движение будет перекрыто на участке от моста в районе здания "Казселезащита" до ресторана "Ұлытау".
С 22.00 9 июля до 06.00 10 июля движение будет перекрыто на участке от ресторана "Ұлытау" до ресторанного комплекса "Тілек Тас".
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.
Добавим, в Алматы в разных районах города проходят ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим до конца лета будут перекрываться дороги на разных улицах - подробнее читайте здесь.
Также в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова , причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263314-uchastki-eshche-odnoy-ulicy-poetapno-perekroyut-v-almaty/
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