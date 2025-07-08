Ремонты на теплосетях: когда и какие дороги будут перекрывать в Алматы

В Алматы в разных районах города проходят ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим до конца лета будут перекрываться дороги на разных улицах, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с реконструкцией тепловых сетей в ряде районов города временно будут перекрыты участки дорог.

Так, с 11 по 14 июля движение ограничат на следующих участках:

по улице Кабанбай батыра - на пересечении с улицей Клочкова;

от рынка "Алтай" в южном направлении до улицы Майлина, 79Б;

по улице Ашимова, 20/1 - в обоих направлениях, район больницы №1.

По улице Жамбыла с 14 июля по 30 августа временно перекроют участок от улицы Кожамкулова до улицы Шагабутдинова, а с 18 июля по 20 июля - между улицами Исаева и Байганина.

Также 25 - 28 июля введут ограничения на участках:

по улице Токмакская - от улицы Валиханова до улицы Пушкина.

по улице Акан-Серы - от улицы Сейфуллина до улицы Котельникова.

Повторное перекрытие дороги запланировано с 28 июля по 1 сентября по улице Жарокова - от улицы Ходжанова до улицы Дунентаева.

Также продолжается перекрытие на некоторых участках. Например, до 4 августа ограничено движение по улице Радостовца - на участке улицы Солодовникова.

До 30 августа перекрыты участки:

по улице Сатпаева - от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова;

по бульвару Бухар жырау - от улицы Байтурсынова до улицы Маркова;

по улице Габдуллина - от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова;

по улице Маркова - от бульвара Бухар жырау до детского сада "Зайка";

по улице Байтурсынова - от улицы Сатпаева до бульвара Бухар жырау;

по улице Айтиева - от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би.

И до 1 сентября ограничено движение по улице Жарокова - от улицы Ходжанова до улицы Дунентаева.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим учитывать указанные участки при планировании маршрута. Все работы ведутся в целях повышения качества городской инфраструктуры и комфорта жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова , причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

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