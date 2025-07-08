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    "Это все незаконно": владельцам уличных автоматов с игрушками пригрозили штрафами в Алматы

    Опубликовано:

    Кресла стоят возле игровых автоматов
    Игровой автомат. Иллюстративное фото: pxhere.com

    Аким Бостандыкского района Алматы Санджар Алин во время брифинга РСК заявил, что заменившие на улицах силомеры автоматы с игрушками также установлены незаконно, передает NUR.KZ.

    Во время брифинга представители СМИ отметили, что на улицах района, где ранее демонтировали силомеры, установлены игровые автоматы с игрушками. Журналисты поинтересовались, законно ли они там размещены.

    "Это все незаконно. Но, к сожалению, на сегодняшний день, мы не имеем прямых полномочий. Поэтому мы в составе рабочей группы от силовых структур проводим разъяснительную беседу, так как данные автоматы ставятся на городской территории, что уже влечет за собой административный штраф и нарушение законодательства.

    Мы совместно с прокуратурой работу проводим. В одном месте убираем, они появляются буквально на соседней улице в тот же день", - заявил аким района.

    Напомним, в марте текущего года в Бостандыкском районе Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков с фастфудом и силомеров.

    После этого в Алматы демонтировали еще 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

    Отметим, мнения горожан о сносе незаконных объектов разделились: некоторые встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными.

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