"Это все незаконно": владельцам уличных автоматов с игрушками пригрозили штрафами в Алматы
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Аким Бостандыкского района Алматы Санджар Алин во время брифинга РСК заявил, что заменившие на улицах силомеры автоматы с игрушками также установлены незаконно, передает NUR.KZ.
Во время брифинга представители СМИ отметили, что на улицах района, где ранее демонтировали силомеры, установлены игровые автоматы с игрушками. Журналисты поинтересовались, законно ли они там размещены.
"Это все незаконно. Но, к сожалению, на сегодняшний день, мы не имеем прямых полномочий. Поэтому мы в составе рабочей группы от силовых структур проводим разъяснительную беседу, так как данные автоматы ставятся на городской территории, что уже влечет за собой административный штраф и нарушение законодательства.
Мы совместно с прокуратурой работу проводим. В одном месте убираем, они появляются буквально на соседней улице в тот же день", - заявил аким района.
Напомним, в марте текущего года в Бостандыкском районе Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков с фастфудом и силомеров.
После этого в Алматы демонтировали еще 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).
Отметим, мнения горожан о сносе незаконных объектов разделились: некоторые встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263227-eto-vse-nezakonno-vladelcam-ulichnyh-avtomatov-s-igrushkami-prigrozili-shtrafami-v-almaty/
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