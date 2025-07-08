Музыка, теплые полы и датчики здоровья: "умные" фермы предлагают развивать в Казахстане
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Сегодня, 8 июля, глава МЦРИАП на заседании кабмина рассказал, как можно оцифровать фермы, чтобы повысить продуктивность, передает корреспондент NUR.KZ.
"Цифровые технологии меняют подход к управлению фермами. Они дают больше контроля, повышают продуктивность и уровень биобезопасности.
В 2024 году рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд.
На фермах устанавливают RFID-метки и датчики движения. Они помогают следить за животными в реальном времени. Позволяют быстрее выявлять болезни. Помогают эффективнее управлять стадом и логистикой", - сказал Жаслан Мадиев.
По его словам, такие системы уже работают в Нидерландах, Дании и Канаде, и чаще всего их применяют на молочных фермах от 100 голов.
"Исследования EuroTier 2024 это подтверждают. Фермы, где соблюдаются стандарты animal welfare, показывают лучшие результаты. У них ниже смертность и выше продуктивность. Качество мяса и молока тоже лучше.
Вот что внедряется: системы комфорта (вентиляция, музыка, теплые полы), снижение стресса при транспортировке, современные конструкции ферм, учитывающие поведение животных.
Переход к "умному" животноводству - это не просто тренд. Это необходимость. Казахстан имеет все шансы стать лидером в Центральной Азии. Для этого нужно активно внедрять цифровые и устойчивые решения в агросекторе", - добавил министр.
В МЦРИАП предлагают уделить внимание внедрению смарт-ферм в Казахстане.
Предлагается активно развивать автоматизацию. В том числе:
- автоматическую дойку,
- системы кормления,
- управление микроклиматом,
- видеонаблюдение,
- датчики здоровья животных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263164-muzyka-teplye-poly-i-datchiki-zdorovya-umnye-fermy-predlagayut-razvivat-v-kazahstane/
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