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    Музыка, теплые полы и датчики здоровья: "умные" фермы предлагают развивать в Казахстане

    Опубликовано:

    Дорога на ферме на закате
    Ферма. Иллюстративное фото: pexels.com

    Сегодня, 8 июля, глава МЦРИАП на заседании кабмина рассказал, как можно оцифровать фермы, чтобы повысить продуктивность, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Цифровые технологии меняют подход к управлению фермами. Они дают больше контроля, повышают продуктивность и уровень биобезопасности.

    В 2024 году рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд.

    На фермах устанавливают RFID-метки и датчики движения. Они помогают следить за животными в реальном времени. Позволяют быстрее выявлять болезни. Помогают эффективнее управлять стадом и логистикой", - сказал Жаслан Мадиев.

    По его словам, такие системы уже работают в Нидерландах, Дании и Канаде, и чаще всего их применяют на молочных фермах от 100 голов.

    "Исследования EuroTier 2024 это подтверждают. Фермы, где соблюдаются стандарты animal welfare, показывают лучшие результаты. У них ниже смертность и выше продуктивность. Качество мяса и молока тоже лучше.

    Вот что внедряется: системы комфорта (вентиляция, музыка, теплые полы), снижение стресса при транспортировке, современные конструкции ферм, учитывающие поведение животных.

    Переход к "умному" животноводству - это не просто тренд. Это необходимость. Казахстан имеет все шансы стать лидером в Центральной Азии. Для этого нужно активно внедрять цифровые и устойчивые решения в агросекторе", - добавил министр.

    В МЦРИАП предлагают уделить внимание внедрению смарт-ферм в Казахстане.

    Предлагается активно развивать автоматизацию. В том числе:

    • автоматическую дойку,
    • системы кормления,
    • управление микроклиматом,
    • видеонаблюдение,
    • датчики здоровья животных.

    По теме фермерства в Казахстане, напомним, ранее сообщалось, что страна планирует закупить 500 тыс. коз у Монголии - для развития сферы переработки мяса и другой продукции.

    В Жамбылской области аграрии пожаловались, что с начала сезона кукурузные поля ни разу не поливались водой. При этом ответственное предприятие в СМИ сообщило прямо противоположное.

    Ранее в Шалкарском районе фермеры жаловались на нашествие саранчи. Сельчане опасались, что если ситуацию не изменить, вскоре кормить скот будет нечем.

    При этом с конца мая пугающее нашествие саранчи на юге Казахстана обсуждали в Сети. До этого также сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

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