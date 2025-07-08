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    Казахстанец хотел поменять фамилию ребенка на свою, но ему отказали

    Опубликовано:

    Мальчик стоит возле стены
    Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

    В области Ұлытау иск об изменении фамилии ребенка оставлен без удовлетворения. Об этом просил отец несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к матери ребенка о внесении изменений в записи акта о рождении сына.

    В суде установлено, что стороны являются родителями несовершеннолетнего 2020 года рождения. Отцовство истца в отношении ребенка установлено решением суда от 4 декабря 2024 года.

    Обратившись в суд с иском, мужчина просил изменить фамилию ребенка на его фамилию, так как, по его мнению, после установления отцовства ребенок должен носить его фамилию, а не фамилию матери.

    В судебном заседании истец настаивал на своих требованиях и просил их удовлетворить. Не оспаривал, что помимо уплаты алиментов он в жизни ребенка участия не принимает, но планирует в будущем начать общение.

    Ответчик иск не признала и пояснила, что истец вовсе не знает ребенка, которому в настоящее время 5 лет, он носит ее фамилию, привык к этой фамилии, она против изменения его фамилии.

    Согласно ст.63 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей. Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

    Судом установлено, что ребенок с рождения живет с матерью, после рождения отцовство не было установлено и ребенку присвоена фамилия матери. В свою очередь истец, зная о ребенке, не принял мер по установлению отцовства и исполнению своих родительских обязанностей.

    В связи с чем суд пришел к выводу, что изменение фамилии ребенка на фамилию истца (отца) не соответствует интересам ребенка. В удовлетворении его иска отказано.

    Ранее стало известно, что казахстанские женщины стали чаще оставлять свою фамилию после вступления в брак. Сторонницы такого решения стремятся сохранить родовую память, уважение к предкам и собственную идентичность. А психологи говорят, что вопрос фамилии сегодня превратился в важный маркер зрелости семейных отношений и готовности партнеров к диалогу.

    В Западно-Казахстанской области обнаружили мужчину, который сменил фамилию, а также гражданство с казахстанского на российское, чтобы уклониться от уплаты алиментов. Его за двойное гражданство привлекли к административной ответственности. Согласно решению суда на него наложен штраф в размере 540 тыс. тенге.

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