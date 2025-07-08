Участок проспекта перекрыли на левобережье Астаны

Астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Туран - там ведутся дорожные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как пояснили в ведомстве, продолжаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Туран - на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.

В связи с этим с 7 по 12 июля будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Астаны

Как отметили в акимате, движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении - сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - призвали в акимате.

Отметим, также что в связи с ремонтными работами, движение автотранспортных средств по дороге за ТРЦ "Хан Шатыр" ограничили полностью до 9 июля.

Также с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

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