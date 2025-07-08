Жильцы одного из ЖК в Алматы боятся остаться без квартир

В Алматы около пятидесяти человек боятся лишиться квартир, в которых живут. Причина в сложной схеме заключения предварительных договоров, передает Первый канал "Евразия".

Как рассказала жительница Алматы Асель Медетова, в квартире она проживает уже шесть лет. Каждый месяц за арендное жилье женщина платит 100 тыс. тенге - по договору, половина суммы поступает в строительные компании, а оставшаяся часть в фонд проблемных кредитов, так как квартира находится в залоге.

Отмечается, что если погасить весь долг, жилье должны переоформить на нее, потому что квартира приобреталась по схеме аренды с последующим выкупом.

Но теперь женщина опасается вносить полную сумму.

"У меня есть соседи, которые выплатили кредит два года назад. И все это время идут суды, но квартиру так и не оформили на имя покупателя. А если я сейчас закрою кредит, кто мне даст гарантию, что все будет оформлено в течение девяти месяцев, как указано в договоре?" - рассказала Асель Медетова.

Таких семей, которые полностью погасили долг, около 50.

По их словам, застройщик ни одну из квартир не передал в собственность и внятных объяснений пока не дает.

А те, кто купил жилье у третьих лиц, оказались в еще более тяжелом положении.

Сообщается, что они заплатили часть суммы прежним владельцам, остальную сумму - компании. В итоге внесли полную стоимость, и все равно так и не стали законными хозяевами.

Компания Ondiris Building возвела четыре ЖК, около тысячи семей проживают по договору аренды с последующим выкупом.

Отмечается, что до 2023 года платежи делились поровну между застройщиком и фондом проблемных кредитов. Но, как утверждают жильцы, с прошлого года строительная компания перестала перечислять деньги в фонд.

Представитель компании уверяет, что поводов для беспокойства нет. Решить этот вопрос обещают в сентябре.

Как пояснила представитель компании Анар Оспанова, основная причина - необходимость пересмотра порядка освобождения залогового имущества Ondiris Building и держателем залога.

В компании пообещали, что квартиры оформят на всех, кто выплатил долг.

Тем временем в дело вмешались сотрудники полиции - по жалобам жильцов было возбуждено уголовное дело.

Отметим, в январе этого года, в программах по аренде жилья без права выкупа убрали ограничение на приватизацию. Теперь казахстанцы смогут выкупать квартиры в рассрочку.

При этом заплатить придется только остаточную стоимость, которую еще не охватила арендная плата.

Чтобы начать выкуп квартиры, нужно уплатить первоначальный взнос в размере 10%. А срок рассрочки может достигать 15 лет, если остаточная стоимость жилья превышает 15 млн тенге.

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