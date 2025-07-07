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    Австралийский музыкант записал кюй "Казахстан" и покорил соцсети

    Опубликовано:

    Марк Истон
    Марк Истон. Кадр из видео: 24.kz

    Австралийский музыкант научился виртуозно играть на домбре, записал кюй "Казахстан" и включил его в альбом, покорив слушателей со всего мира, передает 24.kz.

    Виртуозно играть на домбре Марк Истон научился четыре года назад. Вдохновило видео в соцсетях с исполнением казахской национальной музыки. Тогда он и решил купить домбру.

    Сначала пытался осваивать музыкальный инструмент самостоятельно, позже начал брать частные уроки у наших соотечественников. Это также помогло Марку найти друзей по интересам.

    "Потом я подумал: не хочу учиться слишком много, иначе потеряю свой стиль и буду звучать, как все остальные. Я хотел привнести что-то новое, побоялся потерять свою изюминку. Я немного играю в жанре рок, поэтому решил вернуться к самообучению.

    Конечно, я несколько раз ездил в Казахстан, встречал много людей, и они помогали мне. Это было здорово. Я действительно люблю приезжать в Казахстан, потому что, честно говоря, уровень дружелюбия там просто невероятный", - рассказал музыкант Марк Истон.

    Марк Истон начал увлекаться музыкой еще в детстве. Подростком играл джаз, став постарше - перешел на более "бунтарскую" музыку - панк-рок. Теперь он записывает собственные композиции на домбре в жанре блюз. А потом пришла идея написать собственный кюй под названием "Казахстан".

    "Я познакомился с парнем, которого зовут Галамат - он композитор и домбрист. Я видел, как он играет, и был просто поражен.

    Тогда я решил написать песню, вдохновленный им и его музыкой. Хотел назвать ее в честь него, но понял, что никто не сможет правильно произнести его имя, включая меня самого, поэтому просто назвал ее "Казахстан".

    Я включил эту песню в альбом, который выпустил в Австралии. Сейчас, если что-то есть в Spotify, оно выходит на весь мир", - поясняет Марк Истон.

    Видео с исполнением кюя завирусилось в Сети. Пользователи из разных уголков мира - от Перу до Казахстана - восхищаются игрой австралийца.

    А у Марка, тем временем, большие планы. Он уже написал композицию под названием "Алматы" и снял клип. Музыкант продолжает дальше продвигать свое творчество в сети.

    Напомним и о другом иностранце, влюбленном в домбру. Музыкант из Японии Акира Такегучи приехал в Алматы, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана. Он играет казахские кюи на Арбате.

    Мы также писали о мастере, изготавливающем домбру, кобыз, жетыген и еще десятки народных инструментов. О нюансах работы, творческом пути и "модной" домбре читайте в нашем материале.

    Добавим, домбра - казахский национальный музыкальный инструмент. Он стал частью истории народа и его духовной культуры. Домбра и кюи заняли особое место в мировом искусстве.

    Домбре минимум 4000 лет, о ее происхождении рассказывают легенды. Подробнее читайте здесь.

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