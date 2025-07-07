В Семее подростка избили другие несовершеннолетние

В Семее 12-летнего мальчика, отправившегося в одиночку на рыбалку, избили другие несовершеннолетние. Ребенок госпитализирован, напавшие на него уже установлены.

Как сообщает "Объектив", о происшествии рассказала сестра 12-летнего мальчика, которого избили в Семее у реки Иртыш.

"Он рыбачил, никого не трогал. Он часто ездит на речку и рыбачит, иногда один, иногда с друзьями. В этот раз он был один", - рассказала Эмилия.

По ее словам, пока он рыбачил возле глубоководной ямы, к подростку подошли 14-15-летние парни и стали кидать камни, спрашивая, почему он тут рыбачит. Мальчик ответил, что так хочет.

"Они начали толкать его в воду, он вырвался и побежал. Они догнали, он начал отбиваться удочкой, они ее сломали и начали бить руками и ногами, наносить пощечины по лицу! Нанесли множественные удары по всему телу! У ребенка перелом предплечья, ушибы нижней части спины таза, поверхностные травмы, не говоря уже о психологической травме", - говорит Эмилия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции области Абай. Нам сообщили, что участники инцидента уже установлены.

"Все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Центральным отделом полиции Управления полиции города Семей начато досудебное расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 12-летнему подростку. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

В отношении троих несовершеннолетних осуществляется сбор материалов для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семей, с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних для проведения индивидуально-воспитательной работы", - сообщили нам, отметив, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Абай.

Напомним, ранее в Турксибском районе Алматы подросток подвергся жесткому нападению со стороны группы лиц. По факту избиения парня возбуждено уголовное дело.

В Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны.

В Актюбинской области мама подростка, которого в ноябре прошлого года, по ее словам, избили 16 человек, заявила, что спустя полгода издевательства над ее сыном продолжаются.

До этого мы писали о другой жительнице Актюбинской области, которая требует найти и наказать подростков, избивших ее 15-летнего сына. Мальчик после избиения остался инвалидом.

А в Актобе ранее начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района - на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

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