В Семее подростка избили другие несовершеннолетние

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    В Семее подростка избили другие несовершеннолетние

    Опубликовано:

    Подростки дерутся
    Конфликт подростков. Иллюстративное фото: Olga Rolenko / Getty Images

    В Семее 12-летнего мальчика, отправившегося в одиночку на рыбалку, избили другие несовершеннолетние. Ребенок госпитализирован, напавшие на него уже установлены.

    Как сообщает "Объектив", о происшествии рассказала сестра 12-летнего мальчика, которого избили в Семее у реки Иртыш.

    "Он рыбачил, никого не трогал. Он часто ездит на речку и рыбачит, иногда один, иногда с друзьями. В этот раз он был один", - рассказала Эмилия.

    По ее словам, пока он рыбачил возле глубоководной ямы, к подростку подошли 14-15-летние парни и стали кидать камни, спрашивая, почему он тут рыбачит. Мальчик ответил, что так хочет.

    "Они начали толкать его в воду, он вырвался и побежал. Они догнали, он начал отбиваться удочкой, они ее сломали и начали бить руками и ногами, наносить пощечины по лицу! Нанесли множественные удары по всему телу! У ребенка перелом предплечья, ушибы нижней части спины таза, поверхностные травмы, не говоря уже о психологической травме", - говорит Эмилия.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции области Абай. Нам сообщили, что участники инцидента уже установлены.

    "Все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Центральным отделом полиции Управления полиции города Семей начато досудебное расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 12-летнему подростку. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

    В отношении троих несовершеннолетних осуществляется сбор материалов для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семей, с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних для проведения индивидуально-воспитательной работы", - сообщили нам, отметив, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Абай.

    Напомним, ранее в Турксибском районе Алматы подросток подвергся жесткому нападению со стороны группы лиц. По факту избиения парня возбуждено уголовное дело.

    В Усть-Каменогорске подростки избили 12-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован, у нее сотрясение мозга и различные раны.

    В Актюбинской области мама подростка, которого в ноябре прошлого года, по ее словам, избили 16 человек, заявила, что спустя полгода издевательства над ее сыном продолжаются.

    До этого мы писали о другой жительнице Актюбинской области, которая требует найти и наказать подростков, избивших ее 15-летнего сына. Мальчик после избиения остался инвалидом.

    А в Актобе ранее начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района - на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.