Праздничный салют в Астане на День города: как это было
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Вчера в рамках празднования Дня столицы в городе состоялся яркий праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, фейерверк запустили в районе 23:00 с Ботанического сада. Общая продолжительность салюта составила 5 минут, а количество выстрелов - более 1700.
А до запуска салюта на праздничном концерте на территории стадиона "Астана Арена" выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.
Отметим, согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Напомним, вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, а акимат Астаны сообщал, когда и где состоится праздничный салют.
Ранее мы писали, что День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
Таким образом, понедельник, 7 июля, также является выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.
Также стало известно, как в эти выходные будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262903-prazdnichnyy-salyut-v-astane-na-den-goroda-kak-eto-bylo-foto-video/
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