Вышедший на свободу вайнер Мейирхан Шерниязов сделал заявление (видео)

На днях вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу после отбытия наказания - об этом он сам сообщил в соцсетях. Сегодня он опубликовал новое видеообращение, передает NUR.KZ.

"Все кого я встречаю на пути - желают мне светлой дороги. Также многие задаются вопросом - почему так мало отсидел. Сидеть нелегко. Неправильно пишут немного. Нас задержали 19 апреля 2022 года, а приговор вступил в силу 1 февраля 2024 года. В колонии минимальной безопасности 1 день считается как за 2. Если посчитать, то я отбыл свое и вышел.

Про наше дело тоже много вопросов. И рассказать есть о чем, но не буду сразу, чтобы не подумали, что сразу оправдываюсь. По чуть-чуть буду рассказывать.

Впереди новый этап. За эти три года я не просто так лежал. Мы готовили проекты. Теперь я планирую снять фильм - "Братан" или "Братжан". Пока рабочее название. Будет про тюрьму, в том числе. Всем большое спасибо. Я рад вернуться", - отметил в обращении Шерниязов, опубликовав видео в Instagram.

Ранее мы писали, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших. Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Оба осужденных, как сообщалось ранее, отбывали наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они были трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

Также сообщалось, что осужденных вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова этапировали в Алматы.

В декабре прошлого года Турксибский районный суд Алматы отказал в смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову.