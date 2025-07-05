Ушел из жизни казахстанский режиссер Сламбек Тауекел

Скончался известный казахстанский кинорежиссер, сценарист, а также заслуженный деятель Сламбек Тауекел, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

"Министерство культуры и информации выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем коллегам известного кинорежиссера, сценариста, Заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов "Құрмет" и "Құрмет белгісі" Сламбека Тлеукабылулы Тауекела", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Сламбек Тауекел внес значительный вклад в развитие казахского кино. Профессиональный режиссер, создавший ряд историко-художественных фильмов, искусный сценарист и продюсер, он - художник, внесший вклад в развитие национальной духовности.

Он также долгие годы работал преподавателем в Казахском национальном университете искусств и внес большой вклад в воспитание молодых специалистов.

Сламбек Тауекел, согласно информации ИС "Юрист", родился в апреле 1948 года в Павлодарской области. Снял ряд документальных фильмов: "Здравствуй, Наурыз!" (совместно с режиссером С. Жармухамедовым); "Потерянный край", "Гимн юрте", "Асанали" (совместно с И. Вовнянко) и др. (1991-2004); художественный фильм: "Батыр Баян" (1993), "Махамбет" (2006-2008) и др.