Ушел из жизни казахстанский режиссер Сламбек Тауекел
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Скончался известный казахстанский кинорежиссер, сценарист, а также заслуженный деятель Сламбек Тауекел, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.
"Министерство культуры и информации выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем коллегам известного кинорежиссера, сценариста, Заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов "Құрмет" и "Құрмет белгісі" Сламбека Тлеукабылулы Тауекела", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Сламбек Тауекел внес значительный вклад в развитие казахского кино. Профессиональный режиссер, создавший ряд историко-художественных фильмов, искусный сценарист и продюсер, он - художник, внесший вклад в развитие национальной духовности.
Он также долгие годы работал преподавателем в Казахском национальном университете искусств и внес большой вклад в воспитание молодых специалистов.
Сламбек Тауекел, согласно информации ИС "Юрист", родился в апреле 1948 года в Павлодарской области. Снял ряд документальных фильмов: "Здравствуй, Наурыз!" (совместно с режиссером С. Жармухамедовым); "Потерянный край", "Гимн юрте", "Асанали" (совместно с И. Вовнянко) и др. (1991-2004); художественный фильм: "Батыр Баян" (1993), "Махамбет" (2006-2008) и др.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262681-ushel-iz-zhizni-kazahstanskiy-rezhisser-slambek-tauekel/
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