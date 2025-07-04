На ночь ограничат движение на одной из улиц в Алматы

В Алматы в ночь с 5 на 6 июля закроют участок дороги по проспекту Райымбека из-за ремонтных работ на коммуникациях, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека - от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях. Ограничения начнут действовать 5 июля с 23:00, открыть дорогу планируется 6 июля в 08:00.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Участок перекрытия. Фото: t.me/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова , причина - ремонт 52-летней теплотрассы.