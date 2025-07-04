На ночь ограничат движение на одной из улиц в Алматы
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В Алматы в ночь с 5 на 6 июля закроют участок дороги по проспекту Райымбека из-за ремонтных работ на коммуникациях, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.
ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека - от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях. Ограничения начнут действовать 5 июля с 23:00, открыть дорогу планируется 6 июля в 08:00.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).
Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова , причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262417-na-noch-ogranichat-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulic-v-almaty/
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