Сменившая название авиакомпания предупредила казахстанцев о задержке рейсов

Авиакомпания VietJet Qazaqstan (ранее Qazaq Air) сообщила о возможных задержках рейсов и извинилась перед пассажирами за неудобства, передает NUR.KZ.

Пресс-служба авиакомпании обратилась с информацией о возможных задержках рейсов.

"Авиакомпания VietJet Qazaqstan (Qazaq Air) информирует о возможных задержках рейсов 4 июля 2025 года. Информация о статусе авиаперелетов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета.

Пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с Правилами перевозки пассажиров", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также в обращении компания принесла извинения за доставленные неудобства и заявила, что безопасность пассажиров - приоритет.

Напомним, в начале мая этого года министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране.

Также мы писали, что Qazaq Air переименуют во VietJet Qazaqstan, поскольку она выкуплена вьетнамской компанией.

Недавно стало известно, какой аэропорт Казахстана могут предоставить вьетнамской авиакомпании Vietjet Air в качестве "домашнего".