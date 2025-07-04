Сменившая название авиакомпания предупредила казахстанцев о задержке рейсов
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Авиакомпания VietJet Qazaqstan (ранее Qazaq Air) сообщила о возможных задержках рейсов и извинилась перед пассажирами за неудобства, передает NUR.KZ.
Пресс-служба авиакомпании обратилась с информацией о возможных задержках рейсов.
"Авиакомпания VietJet Qazaqstan (Qazaq Air) информирует о возможных задержках рейсов 4 июля 2025 года. Информация о статусе авиаперелетов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с Правилами перевозки пассажиров", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Также в обращении компания принесла извинения за доставленные неудобства и заявила, что безопасность пассажиров - приоритет.
Напомним, в начале мая этого года министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране.
Также мы писали, что Qazaq Air переименуют во VietJet Qazaqstan, поскольку она выкуплена вьетнамской компанией.
Недавно стало известно, какой аэропорт Казахстана могут предоставить вьетнамской авиакомпании Vietjet Air в качестве "домашнего".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262321-smenivshaya-nazvanie-aviakompaniya-predupredila-kazahstancev-o-zaderzhke-reysov/
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