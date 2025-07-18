"Я очень хочу жить": девушка из Талдыкоргана просит помощи на пересадку печени

22-летняя Аяжан из Талдыкоргана страдает фиброзом печени уже несколько лет. Девушку может спасти пересадка органа, которую она планирует выполнить в Турции, но на это нет средств, передает NUR.KZ.

С 2021 года Аяжан болеет аутоиммунным гепатитом. Тогда же ей поставили диагноз "фиброз печени 4 степени". Она стала получать лечение, но эффекта от него не было, тогда девушка поехала в Алматы, где ей провели обследование и назначили иммуносупрессивную терапию.

"Мне нужно было каждые полгода ложиться в больницу. Во время лечения гормонами я начала очень сильно отекать и набирать вес. Я пила таблетки, но так же вела активный образ жизни. Как обычно ходила на работу и у меня был позитивный настрой. Меня поддерживали мои родные, чему я очень благодарна.

После лечения у меня были побочные эффекты от гормональных препаратов. Врачи сказали, что гормональная терапия будет долгой, но дали надежду на ремиссию. Так прошли два года. В 2023 году мне сделали биопсию, но ни улучшения, ни ухудшения она не показала", - говорит Аяжан.

Все обследования в Алматы были платными. В 2024 году семья поехала в Ташкент на прием к гепатологу, который назначил то же самое лечение гормонами. Но Аяжан порекомендовали готовиться к пересадке.

Все это время девушка принимает таблетки и соблюдает диету. За четыре года были перепробованы все способы лечения. "В марте я попала на "скорой" в больницу с кровотечением пищевода - это осложнения из-за моего диагноза. Мне поставили зонд через нос, чтобы отслеживать кровопотерю. Через месяц меня забрали опять на "скорой".

Кровотечение открылось во второй раз. Меня уже положили в реанимацию, делали переливание крови. После выписки они направили нас в центр Сызганова в Алматы, где выяснилось, что мое состояние значительно ухудшилось и мне требуется срочная пересадка печени", - делится Аяжан.

Найти подходящего донора среди родных Аяжан не удалось. Девушке пришлось обратиться в зарубежные клиники. Откликнулась турецкая клиника, где готовы провести пересадку от другого донора при условии, что кто-то родных Аяжан станет донором для другого человека в похожей ситуации.

"В клинике нас ждут, но все упирается только в деньги. Точнее, в их отсутствие. Мы открыли сбор, но пока собралась совсем небольшая сумма. В июне у меня снова открылось кровотечение. Я снова лежала в реанимации с зондом, а после выписки из больницы кровотечение повторилось.

Мы - обычная семья. Папа работает водителем, мама - поваром. В семье только двое детей - я и мой братишка, он студент. У нас нет никаких сбережений, так как зарплаты у родителей небольшие, и большую часть денег мы вынуждены тратить на мое лечение. Мы не в силах самостоятельно собрать такую большую сумму. Банки отказали в кредите. Я с надеждой хочу попросить у вас помощи. Я буду благодарна всем людям, которые окажут помощь и которым небезразлична моя судьба. У меня стремление к жизни и большие планы на будущее, позитивный настрой. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, помогите мне, пожалуйста. Я очень хочу жить!" - заключила Аяжан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1798 6691

Halyk: 4405 6397 4041 3610

Карты привязаны к номеру: +7 707 917 56 30 Аяжан А.

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