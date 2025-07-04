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    Актюбинцы оказались заложниками спора между акиматом и подрядчиком (видео)

    Опубликовано:

    ЖМ Бауырластар-1
    ЖМ Бауырластар-1. Фото: astanatv.kz

    Жители района Бауырластар в Актобе не успели обрадоваться строительству дорог, как объект работы остановились из-за спора между акиматом и подрядчиком, передает телеканал "Астана".

    Жилой массив Бауырластар-1 начал активно застраиваться около 10 лет назад. Сейчас в нём проживает почти 2 тысячи человек. Всё это время жители просят обустроить жилой массив и в первую очередь, сделать внутренние дороги. В прошлом году, работы вроде как начались, но закончились совершенно неожиданным образом, говорят люди.

    "Они 30-40 см. откопали, ПГС постелили и всё нормально шло. И в один момент они всё сворачивают и уезжают. Мы спрашиваем подрядную компанию, по-моему, Атырауская была. Почему так делаете? Нам сказали, что деньги не дают и из-за этого сворачивают. Которую они постелили ПГС, 2 слоя постелили, утрамбовали, всё они забрали", - рассказал местный житель Батырбек Кошенов.

    Это вызвало недоумение и возмущение жителей. Люди не понимают, что будет дальше, ведь пользоваться грунтовой дорогой можно только в сухую погоду, весной и осенью она превращается в непроходимое болото.

    "После дождя грязь, даже машину негде ставить, до дома не доезжаем, на дороге оставляем. Дети в грязи. Скоро начинается школа, опять грязь будет. Не знаем, когда это всё закончится", - возмущена Гульбахрам Толешова.

    На встречу с жильцами приехал специалист городского отдела ЖКХ и представитель подрядной организации. По словам последнего, в жилом массиве запланировано строительство 27 улиц, сейчас сделано 12. Общая стоимость проекта более 3 с половиной миллиардов тенге. Что касается снятия уже уложенного покрытия, то оно якобы не соответствовало стандартам. Работы, по словам подрядчика, никто не останавливал, тем не менее, между ним и заказчиком в лице акимата остались нерешённые финансовые вопросы

    "Здесь первый вопрос в том, что на этот год у нас дополнительное соглашение на 495 миллионов. Из них мы получили только 98 авансом. У нас сейчас свыше 200 миллионов закрытые формы, но мы ещё финансирование не получили",- заявил замдиректора подрядной организации Арман Жиеналиев.

    "500 миллионов бюджет на этот год выделили по Бауырластар -1. То, что не оплачено, в основном этот вопрос. За этот месяц у них была неправильно составлена исполнительно-техническая документация, подрядчик всё знает, мы ему объяснили. Без исполнительно-технической документации мы не можем ему оплатить деньги", - пояснил завсектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе Арсен Мырсалин.

    Пока заказчик с подрядчиком выясняют кто прав, а кто виноват в создавшейся ситуации, люди продолжают ждать хорошей дороги. К слову, сроки окончания работ пока никто не может назвать.

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