Сельчане жалуются на нашествие гусениц в ВКО

На востоке Казахстана столкнулись с нашествием гусениц непарного шелкопряда. Жители нескольких поселков бояться остаться без деревьев и урожая, передает "Седьмой канал".

По информации телеканала, гусеницы буквально атаковали деревья в нескольких районах области. Тревогу бьют в поселках Огневка, Асу-Булак, Белогородский. По словам местных жителей, насекомые поедают даже хвойные насаждения, а также листья осин и берез. При этом гусеницы уничтожают всю зелень в огородах.

"Мы очень боимся, что эти прекрасные места станут голыми, пустыми, все деревья вымрут. Мы останемся без своей природы, без своих прекрасных мест. Нам некуда будет съездить", - рассказала жительница поселка Белогородский Татьяна Мезенцева.

Учитывая резонанс, ситуацию взяли на контроль специалисты регионального управления природных ресурсов. В ведомстве уже инициировали обработку сельских территорий от вредителей. В лабораториях изучают личинки гусениц и ищут противоядие.

"Совместно с акиматом района и работниками лесного учреждения провели работы по обследованию территорий, обнаружили очаги. На сегодняшний день рекомендуемые препараты имеются, начата работа по обработке территорий вблизи поселков Асу-Булак, Огневка и Белогородского", - сообщил руководитель Управления природных ресурсов ВКО Арман Есентаев.

Между тем жители Алматы жалуются на нашествие древесных клопов, которые проникают в квартиры, лезут в постель, под одежду и в еду, выделяют неприятный запах. Не помогает с ними бороться даже дезинсекция.

А в прошлом году сразу в нескольких городах Казахстана жаловались на нашествие гнуса. Так, жители Караганды пожаловались на нашествие мошек, комаров и гусениц. А жители Атырау жаловались на нашествие комаров. Из-за несостоявшегося тендера дезинсекцию там провели лишь в 200 из 1233 домов.

До этого на полчища комаров, облюбовавших окна, пожаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего и давал пояснения. В ведомстве заявили, что многие астанчане имеют дело не с обычными комарами, а со звонцами.