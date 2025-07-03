В каких регионах Казахстана высокий риск лесных пожаров, рассказали в МЭПР

На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Максат Елемесов рассказал, в каких регионах страны наблюдается наибольшая опасность лесных пожаров, передает NUR.KZ.

Максат Елемесов отметил, что в связи с погодными условиями лесные пожары сейчас могут возникнуть в любом лесном массиве Казахстана.

"В целом по всей стране установился высокий класс пожароопасности - пятый. Температура воздуха превышает 35 градусов, дождей нет, поэтому силы и средства государственных лесовладельцев приведены в повышенную боевую готовность", - сказал Максат Елемесов.

Зампред комитета отметил, что особый риск сохраняется в сосновых лесах, потому что смолистые хвойные деревья вспыхивают, как порох. Огонь быстро поднимается и образует так называемый "верховой пожар", который охватывает лес целиком, полностью уничтожая его.

По этому принципу наибольший риск возникновения пожара наблюдается в семи областях, где есть хвойные леса: Восточно-Казахстанской, области Абай, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской и Карагандинской.

Также Максат Елемесов отметил, что в Казахстане удалось практически полностью исключить поджоги как причину лесных пожаров.

"По статистике, с начала года 284 случая лесных пожаров возникло на территории казахстанского лесного фонда. Из них 190 случаев, то есть львиная доля, возникли из-за грозовых разрядов, 22 случая - это переход степных палов на территорию лесного фонда, один из них - переход с территории РФ. Фактов умышленного поджога нами не установлено", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что аномально жаркая погода летом этого года может стать причиной лесных пожаров.

До этого в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. Позже сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолет. По словам специалистов, стабилизации ситуации также способствовали дожди.

Также в Баянаульском районе Павлодарской области тушили крупный пожар - тогда загорелся сухостой на территории Жасыбайского лесничества. Сообщалось, что тушение пожара осложняли порывистый ветер и высокая сухая растительность, способствующая быстрому распространению огня.