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    В каких регионах Казахстана высокий риск лесных пожаров, рассказали в МЭПР

    Опубликовано:

    Пожар в лесу
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Максат Елемесов рассказал, в каких регионах страны наблюдается наибольшая опасность лесных пожаров, передает NUR.KZ.

    Максат Елемесов отметил, что в связи с погодными условиями лесные пожары сейчас могут возникнуть в любом лесном массиве Казахстана. 

    "В целом по всей стране установился высокий класс пожароопасности - пятый. Температура воздуха превышает 35 градусов, дождей нет, поэтому силы и средства государственных лесовладельцев приведены в повышенную боевую готовность", - сказал Максат Елемесов. 

    Зампред комитета отметил, что особый риск сохраняется в сосновых лесах, потому что смолистые хвойные деревья вспыхивают, как порох. Огонь быстро поднимается и образует так называемый "верховой пожар", который охватывает лес целиком, полностью уничтожая его.

    По этому принципу наибольший риск возникновения пожара наблюдается в семи областях, где есть хвойные леса: Восточно-Казахстанской, области Абай, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской и Карагандинской. 

    Также Максат Елемесов отметил, что в Казахстане удалось практически полностью исключить поджоги как причину лесных пожаров.

    "По статистике, с начала года 284 случая лесных пожаров возникло на территории казахстанского лесного фонда. Из них 190 случаев, то есть львиная доля, возникли из-за грозовых разрядов, 22 случая - это переход степных палов на территорию лесного фонда, один из них - переход с территории РФ. Фактов умышленного поджога нами не установлено", - резюмировал спикер. 

    Напомним, ранее глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что аномально жаркая погода летом этого года может стать причиной лесных пожаров.

    До этого в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. Позже сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолет. По словам специалистов, стабилизации ситуации также способствовали дожди.

    Также в Баянаульском районе Павлодарской области тушили крупный пожар - тогда загорелся сухостой на территории Жасыбайского лесничества. Сообщалось, что тушение пожара осложняли порывистый ветер и высокая сухая растительность, способствующая быстрому распространению огня.

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