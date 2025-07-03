Алматинец помогал машинам проехать, держа в руках оборванный электропровод (видео)

В Сети появилось видео, как житель Алматы держит оборванный троллейбусный провод, чтобы машины свободно проезжали. Ситуацию прокомментировали в "АлматыЭлектроТранс", передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте qumash_kz опубликовали видео, как алматинский курьер держит оборванную троллейбусную линию. Сообщается, что так он обеспечивал проезд автомобилям.

За разъяснением ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в "АлматыЭлектроТранс". Там сообщили, что инцидент произошел 2 июля по проспекту Абылай хана - на пересечении с улицей Райымбек батыра.

"Неизвестная автомашина оборвала контактный провод, деформировав пересечение контактной сети. Было произведено отключение напряжения в 14:39. Данный участок троллейбусы проезжали с опущенными штангами. На месте работали две бригады, участок восстановлен в 17:05", - пояснили в компании.

На уточняющий вопрос по поводу поступка курьера в "АлматыЭлектроТранс" сказали, что его неравнодушие впечатлило, однако делать так крайне опасно.

"Мы настаиваем, чтобы так никто не делал. Провода, конечно, были обесточены, но все-таки это электропровода. Ремонтная бригада со спецдопуском к таким работам приезжает очень быстро, даже с учетом пробок обычно за 20-30 минут. Рисковать не нужно", - рекомендовали в "АлматыЭлектроТранс".

Напомним, в апреле водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения.

А недавно в Шалкаре 10-летний мальчик получил удар током от фонарного столба. Сквер, где все случилось, торжественно открыли ко Дню Победы.