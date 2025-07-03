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    "Кастет, ножи, дубинки": к пассажирам аэропорта в Астане обратились с предупреждением

    Опубликовано:

    Кастет в руках у мужчины
    Мужчина с кастетом. Иллюстративное фото: crossstudio / Getty Images

    В аэропорту Астаны установили специальный ящик для добровольной сдачи холодного оружия, так как его стали находить у пассажиров все чаще, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

    В прокуратуре Астаны заявили, что сейчас все чаще у пассажиров находят холодное оружие.

    "В последнее время участились случаи выявления у пассажиров холодного оружия, таких как кастет, ножи, дубинки и другие. Ношение таких предметов может повлечь за собой необратимые последствия. За последние 5 лет за такие факты осуждено 92 лица",- рассказали в прокуратуре.

    Для профилактики возможных преступлений было решено установить на территории столичного аэропорта специальный ящик для добровольной сдачи холодного оружия. В прокуратуре сообщили, что лицо, добровольно сдавшее холодное оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в действиях не содержится признаков иного преступления.

    "На сегодняшний день уже имеются факты добровольной сдачи холодного оружия пассажирами. Таким образом, в целях избежания уголовного наказания рекомендуем сдать холодное оружие", - предупредили в прокуратуре.

    О том, сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане, можно прочитать тут.

    Ранее в Комитете Нацбезопасности рассказали об изъятии оружия и боеприпасов, а также о пресечении канала контрабанды. Отмечается, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий".

    Также в марте схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий, вновь нашли в некоторых регионах Казахстана. Например, вблизи города Жаркент в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87.

    До этого на окраине города Шымкента, недалеко от кладбища, обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольного ружья и боеприпасы, в том числе похищенные из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.

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