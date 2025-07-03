"Предлагал почистить фары": пропавшего мальчика нашли на автозаправке в Астане

В Астане мужчина заметил на автозаправке мальчика дошкольного возраста. Оказалось, его уже искали мать и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили, что мальчик предлагал водителям на АЗС чистить фары. Одному мужчине показалось это странным: мальчик выглядел слишком маленьким для подобной деятельности и путался в ответах. Неравнодушный прохожий оказался сотрудником столичной прокуратуры. Он немедленно сообщил о ситуации в полицию.

"Установлено, что мать обнаружила исчезновение сына после обеда и сразу обратилась в органы внутренних дел. Поиски начались незамедлительно. Ориентировки на ребенка были переданы всем патрульным экипажам и нарядам Национальной гвардии. Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних прочесывали дворы и микрорайоны, параллельно работали оперативники уголовного розыска", - сообщили в МВД.

Сообщается, что благодаря бдительности мужчины, мальчика нашли в тот же вечер. После осмотра он был передан родным. С родителями провели профилактическую беседу о необходимости постоянного присмотра за детьми.

Полиция напоминает, что в случае пропажи ребенка важно сразу обращаться в органы внутренних дел. Особенно в летнее время возрастает риск самовольных уходов. Бдительность, своевременное обращение за помощью и неравнодушие граждан помогают избежать трагедий.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Ранее сообщалось, что в городе Кандыагаш Актюбинской области пропал 7-летний ребенок. Его удалось найти в парке.

А в мае в Акмолинской области десять дней искали пропавшего шестилетнего мальчика. В итоге тело мальчика нашли в реке Нура.