Движение перекроют близ Байтерека в Астане

Астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения по бульвару Нуржол - там ведутся ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ведомстве сообщили о продолжении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.

В связи с этим, 3 и 4 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Напомним, накануне жителей предупредили о проведении работ по среднему ремонту улицы Амман на участке от моста "Марал" до улицы Шарль де Голля. В связи с этим, со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Ранее управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило, что начинаются работы по среднему ремонту дороги по улице Керей Жанибек хандары на участке от улицы Туркестан до улицы Сауран. В связи с этим, с 30 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Также с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.