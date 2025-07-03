13-летнего мальчика обнаружили мертвым в Акмолинской области

13-летний мальчик погиб в Зерендинском районе Акмолинской области - его обнаружили мертвым родные. В полиции возбудили уголовное дело по данному факту.

Как сообщается в Telegram-канале Halyqstan, мальчика обнаружил в летней кухне отец. Причиной смерти подростка могло стать отравление бензиновыми парами. Автор сообщил, что следствием рассматривается версия токсикомании.

В полиции региона прокомментировали случившееся. Инцидент произошел 2 июля.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заявили по данному поводу в ДП региона.

Напомним, летом прошлого года в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

В феврале этого года в Туркестанской области трое мужчин отравились солеными огурцами домашней консервации. Врачи диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось.