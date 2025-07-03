Приемные профессиональные семьи появились в Казахстане: кто может получить такой статус

В Казахстане с 1 июля появятся профессиональные приемные семьи, которые смогут усыновлять детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Как поясняют в министерстве, приемная профессиональная семья – это временная форма устройства детей, предназначенная для создания безопасной домашней обстановки.

В семью может быть направлено не более 4 детей. Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.

В приемные профессиональные семьи будут направляться только четыре категории детей:

дети-сироты;

﻿﻿дети, оставшиеся без попечения родителей;

безнадзорные и беспризорные дети;

﻿﻿дети, пострадавшие от жестокого обращения.

Как проходит отбор кандидатов в приемные профессиональные семьи:

подача заявления и документов;

собеседование;

проверка жилищных условий;

психологическая подготовка;

получение заключения.

Что получает такая семья:

по 10 МРП в месяц на каждого ребёнка

70 МРП в месяц — оплата труда воспитателю

Окончательное решение о назначении приемного профессионального воспитателя принимается органами опеки с учетом полноты документов и соответствия требованиям законодательства, добавили в министерстве.