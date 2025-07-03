Приемные профессиональные семьи появились в Казахстане: кто может получить такой статус
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В Казахстане с 1 июля появятся профессиональные приемные семьи, которые смогут усыновлять детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.
Как поясняют в министерстве, приемная профессиональная семья – это временная форма устройства детей, предназначенная для создания безопасной домашней обстановки.
В семью может быть направлено не более 4 детей. Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.
В приемные профессиональные семьи будут направляться только четыре категории детей:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- безнадзорные и беспризорные дети;
- дети, пострадавшие от жестокого обращения.
Как проходит отбор кандидатов в приемные профессиональные семьи:
- подача заявления и документов;
- собеседование;
- проверка жилищных условий;
- психологическая подготовка;
- получение заключения.
Что получает такая семья:
- по 10 МРП в месяц на каждого ребёнка
- 70 МРП в месяц — оплата труда воспитателю
Окончательное решение о назначении приемного профессионального воспитателя принимается органами опеки с учетом полноты документов и соответствия требованиям законодательства, добавили в министерстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261847-priemnye-professionalnye-semi-poyavilis-v-kazahstane-kto-mozhet-poluchit-takoy-status/
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