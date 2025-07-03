Таксист заявил, что в Астане можно купить право проезда по автобусной линии (видео)

В Астане разгорелся скандал между таксопарками и частными извозчиками. Последние заявили, что таксопарки продают им право ездить по автобусной линии, передает сайт телеканала КТК.

Таксисты, которые работают сами на себя, утверждают, что компании по перевозке пассажиров зарабатывают на них деньги, фактически продавая им возможность пользоваться выделенной для автобусов полосой.

"Я индивидуальный предприниматель, я не беру в этом таксопарке машину в аренду, у меня своя. Чтобы ездить по Bus Line, они мне предоставляют ксерокопию своего свидетельства, разрешения, за это я плачу 15 тысяч тенге! Вот эти деньги они обосновывают, как будто я даю им машину, потом, опять же, у них беру и езжу, в аренду. То есть фикса! Но наглым образом говорят: «Вот хочешь по Bus Line ездить за 15 тысяч?» Нет!" - заявил таксист Максат Тойшибаев.

Предприниматель утверждает, что 90% автомобилей, у которых имеются разрешения на езду по автобусным линиям в Астане, не принадлежат таксопаркам. Мол, владельцы этих машин просто платят за проезд, чтобы не стоять в пробках.

Однако на встречу по спорному вопросу в столичной Палате предпринимателей представители таксопарков, якобы торгующих привилегиями, так и не явились. Но пришли чиновники, которые эти самые разрешения выдают. И, как отмечает телеканал, судя по ответу одного из них, подобного рода практику официальных перевозчиков в акимате считают нормальной.

"Есть крупные перевозчики такси, которые нанимают себе водителя. То есть он арендует у них свое транспортное средство. Либо на своем транспортном средстве он заключает договор с официальным перевозчиком такси. Соответственно, он за аренду и платит.

Водитель со своим личным автотранспортом заходит в этот таксопарк, так как он не может открыть свое ИП", - пояснил руководитель отдела безопасности дорожного движения управления транспорта Астаны Ринат Сагнаев.

Источник: КТК