Астанчан попросили не паниковать из-за скопления спецтехники у ТРЦ

В четверг, 3 июля, в одном из торгово-развлекательных центров Астаны пройдут учения. Горожан просят не паниковать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

Как сообщается на Instagram-странице департамента по ЧС, в 09:00 в торгово-развлекательном центре KeruenCity, расположенного по шоссе Коргалжын 1 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара.

"В связи с этим ДЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным учениям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - говорится в сообщении ведомства.