Астанчан попросили не паниковать из-за скопления спецтехники у ТРЦ
Опубликовано:
В четверг, 3 июля, в одном из торгово-развлекательных центров Астаны пройдут учения. Горожан просят не паниковать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.
Как сообщается на Instagram-странице департамента по ЧС, в 09:00 в торгово-развлекательном центре KeruenCity, расположенного по шоссе Коргалжын 1 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара.
"В связи с этим ДЧС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным учениям, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - говорится в сообщении ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261829-astanchan-poprosili-ne-panikovat-iz-za-skopleniya-spectehniki-u-trc/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах