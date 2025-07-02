Участок улицы Желтоксан перекроют в Алматы

В Алматы в связи с проведением ремонтных работ и реализацией проекта BRT будет перекрыт участок улицы Желтоксан - от улицы Гоголя до Райымбек батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения.

С 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана", - отмечается в сообщении акимата.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Схема перекрытого участка. Фото: акимат Алматы

Накануне сообщалось, что в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).