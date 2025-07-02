"Спокойно, все под контролем": мальчик в форме следит за порядком в казахстанском селе

В селе Алтай Павлодарской области 9-летний Тимофей Столбовой каждый день помогает участковому инспектору следить за порядком и безопасностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, утро мальчика начинается раньше, чем у большинства сверстников. Пока остальные еще спят, Тимофей уже встает, умывается и надевает полицейскую форму, которую мама сшила специально для него. На ремне - игрушечный автомат, а во дворе ждет верный транспорт - велосипед.

Каждое утро он объезжает школу, магазин, почту, проверяет, все ли в порядке у соседей, и даже следит за дисциплиной гусей дяди Саши.

Однажды его внимание привлек шум возле заброшенного дома - Тимофей тут же среагировал, как настоящий участковый. К счастью, это оказался кот, спугнутый курицей.

В обед он возвращается домой на перерыв. Мама встречает его с тарелкой супа.

"Спокойно, мама, все под контролем", - отвечает Тимофей с серьезным видом.

После обеда - вторая смена. Он помогает пожилым людям перейти дорогу, следит за безопасностью во дворе, делает замечания мальчишкам, которые шалят, и помогает водителям сориентироваться на узких улицах.

К вечеру Тимофей возвращается домой уставший, но довольный и аккуратно складывает свою форму.

"Порядок сам себя не наведет. Участковому дяде Рустаму нужен помощник", - говорит мальчик.

Он вдохновлен примером участкового инспектора полиции района Теренколь Рустама Иманбаева и мечтает в будущем тоже служить в органах внутренних дел. А пока он делает все, что в его силах, чтобы в родном селе всегда был порядок.

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