"Спокойно, все под контролем": мальчик в форме следит за порядком в казахстанском селе
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В селе Алтай Павлодарской области 9-летний Тимофей Столбовой каждый день помогает участковому инспектору следить за порядком и безопасностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, утро мальчика начинается раньше, чем у большинства сверстников. Пока остальные еще спят, Тимофей уже встает, умывается и надевает полицейскую форму, которую мама сшила специально для него. На ремне - игрушечный автомат, а во дворе ждет верный транспорт - велосипед.
Каждое утро он объезжает школу, магазин, почту, проверяет, все ли в порядке у соседей, и даже следит за дисциплиной гусей дяди Саши.
Однажды его внимание привлек шум возле заброшенного дома - Тимофей тут же среагировал, как настоящий участковый. К счастью, это оказался кот, спугнутый курицей.
В обед он возвращается домой на перерыв. Мама встречает его с тарелкой супа.
"Спокойно, мама, все под контролем", - отвечает Тимофей с серьезным видом.
После обеда - вторая смена. Он помогает пожилым людям перейти дорогу, следит за безопасностью во дворе, делает замечания мальчишкам, которые шалят, и помогает водителям сориентироваться на узких улицах.
К вечеру Тимофей возвращается домой уставший, но довольный и аккуратно складывает свою форму.
"Порядок сам себя не наведет. Участковому дяде Рустаму нужен помощник", - говорит мальчик.
Он вдохновлен примером участкового инспектора полиции района Теренколь Рустама Иманбаева и мечтает в будущем тоже служить в органах внутренних дел. А пока он делает все, что в его силах, чтобы в родном селе всегда был порядок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261691-spokoyno-vse-pod-kontrolem-malchik-v-forme-sledit-za-poryadkom-v-sele-pavlodarskoy-oblasti/
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