Неэффективное использование бюджета на 104 млрд тенге: 16 казахстанцев наказали после аудита

16 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам аудита в сфере электроэнергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Отмечается, что аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств - 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов - 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.

В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек, в том числе директор департамента Министерства энергетики РК и генеральный директор ТОО "Ereymentau Wind Power АО "Самрук-Энерго".

В АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" были наказаны управляющий директор по финансам, директор департамента цифрового обеспечения. Также к ответственности привлекли сотрудников ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и АО "Алматинские электрические станции".

Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".

Напомним, в мае этого года аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики завершили в Казахстане. В Высшей аудиторской палате рассказали его итоги.

Отметим, что с 1 февраля текущего года в Казахстане начали действовать новые тарифы на электроэнергию. Тарифы повысили для десятков категорий.

В марте этого года сообщалось, что KEGOC планирует повысить стоимость электроэнергии в Казахстане. Как объяснили в компании, к данному шагу привели несколько факторов: изменение стоимости стратегических товаров, корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников.