Неэффективное использование бюджета на 104 млрд тенге: 16 казахстанцев наказали после аудита
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16 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам аудита в сфере электроэнергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.
Отмечается, что аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств - 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов - 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.
В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек, в том числе директор департамента Министерства энергетики РК и генеральный директор ТОО "Ereymentau Wind Power АО "Самрук-Энерго".
В АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" были наказаны управляющий директор по финансам, директор департамента цифрового обеспечения. Также к ответственности привлекли сотрудников ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и АО "Алматинские электрические станции".
Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".
Напомним, в мае этого года аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики завершили в Казахстане. В Высшей аудиторской палате рассказали его итоги.
Отметим, что с 1 февраля текущего года в Казахстане начали действовать новые тарифы на электроэнергию. Тарифы повысили для десятков категорий.
В марте этого года сообщалось, что KEGOC планирует повысить стоимость электроэнергии в Казахстане. Как объяснили в компании, к данному шагу привели несколько факторов: изменение стоимости стратегических товаров, корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261538-neeffektivnoe-ispolzovanie-byudzheta-na-104-mlrd-tenge-16-chelovek-nakazali-v-kazahstane-posle-audita/
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