Казахстанцам запретили подниматься на одну из главных достопримечательностей Бурабая

Администрация национального парка "Бурабай" объявила, что восхождение на знаменитую скалу Жумбактас в Боровом строго запрещено, передает NUR.KZ.

Представители Нацпарка сделали официальное заявление о запрете подъема туристами на скалу Жумбактас.

"Скала Жумбактас - уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья.

Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности", - заявили в нацпарке.

Отметим, что парк Бурабай занимает площадь 129,3 тыс. га. С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.

Напомним, с декабря прошлого года ы национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области перешли на усиленную охрану хвойных деревьев.

В апреле этого года мы писали, что неожиданное уведомление получили тысячи казахстанцев: их попросили оплатить налог на въезд в национальный парк "Бурабай", хотя многие были там больше года назад.