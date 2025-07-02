Донеры, мороженое и крысы стали причиной ссоры между жителями ЖК и ОСИ в Алматы (видео)

В Алматы жители ЖК пожаловались на стихийную торговлю рядом с домом. В ОСИ же заявили, что хотели сделать как лучше, передает сайт телеканала КТК.

Как заявили жильцы высотки, киоски с фастфудом, мороженым и напитками занимают их парковочные места. Причем никто из собственников на установку разрешения не давал.

Возмущает соседей и то, что ларьки якобы подключены к общедомовым счетчикам, а платить за всё приходится самим жильцам.

"Стоит вот. Без лицензии. У девушек нет элементарно медицинских карточек. Это же общепит. Это всё же должно быть. Мы сидим на детской площадке, и бегают крысы.

У нашего председателя ОСИ взяли разрешение на эту пристройку, и всё. Как он уверят, что эти объекты должны приносить нам прибыль. Так они же не приносят нам эту прибыль. Все какие деньги поступают на баланс, он нам не дает отчетность. Хотя он должен предоставлять каждый месяц эту отчетность", - возмущена Алеся Хатимуллина.

По словам жильцов, председатель ОСИ самовольно разрешил установку трех киосков с едой и пристройку ресторана. Люди жалуются на постоянный шум и антисанитарию. Утверждают, сотрудники торговых точек выкидывают мусор прямо во двор, из-за чего там завелись грызуны. Соседи уверены: все объекты стоят незаконно.

Чиновники пока признали нелегальным только один ларек – с мороженым. Его уже убрали. А вот председатель ОСИ себя виноватым не считает. Говорит, хотел как лучше. Коммерческие точки платят за аренду, а деньги идут на благоустройство дома.

"Была комплексная проверка от управления инфраструктурного развития. То есть это по-старому жилищная инспекция, которая нарушения не выявила. Соответственно, у нас всё в законном порядке. Они тратятся на благоустройство.

Помимо этого, я вам скажу, я как житель здесь долгое время живу, я за свой счет поставил вот эти фонарные столбы. Это за свой счет я поставил. Я потратил на это примерно около 2 миллионов 400 тысяч. Озеленение – то же самое, со своего кармана я оплачивал", - заявил председатель ОСИ ЖК "Уш Сункар" Бекболат Камбарбаев.

Источник: КТК