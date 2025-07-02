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    На эмоциональное выгорание жалуются казахстанцы: что советуют психологи

    Опубликовано:

    Девушка плачет
    Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

    Психологи считают, что в Казахстане назрел психоэмоциональный кризис - почти 75% опрошенных граждан признались, что столкнулись с выгоранием, передает "31 канал".

    Согласно исследованию одной из фармкомпаний, более 730 тысяч казахстанцев страдают от депрессии. Это только официально диагностированные случаи. Реальное число людей, испытывающих депрессию или регулярный стресс, куда выше.

    В группе риска оказались медики, айтишники и финансисты.

    Психологи предупреждают, что эмоциональное выгорание часто маскируется под хроническую усталость. Но при этом даже длительный отдых не помогает.

    Как вовремя распознать тревожные звоночки, рассказала психолог Анастасия Утинанс.

    "Ответьте себе на 3 вопроса, если я отдохну 2-3 дня – это поможет улучшить самой состояние? Второй – есть ли в моей жизнь удовольствие или деятельность? И третье - вижу ли я смысл в том, что я делаю? Если на два или три вы ответили положительно, то скорее всего – это выгорание. Усталость легко восстанавливается отдыхом, а вот выгорание – это хроническое состояние", - предупреждает психолог.

    Если к постоянной усталости добавились раздражительность и бессонница — это тревожный симптом. Усугубляет проблему отсутствие отдыха и поддержки. На ранней стадии с выгоранием и хроническим стрессом можно справиться самостоятельно.

    "Лично я снимаю свой стресс, выплескиваю свои эмоции слезами, делаю шоппинг, и особенно помогает разговор с родителями, поддержка от родителей",

    "Когда человек много работает, он очень устает, из-за этого обычно происходит эмоциональное выгорание. Вот я сам с этим борюсь, когда я например пою песни, занимаюсь музыкой", - делятся своим опытом казахстанцы.

    Психологи советуют не пренебрегать микроотдыхом и хотя бы иногда выключать "режим достигатора". И напоминают: не добиваться идеальных результатов всегда и во всем - это нормально. Ведь чаще всего выгорание настигает именно трудоголиков и перфекционистов. Главное — не забывать, что ментальное здоровье требует внимания и бережного отношения человека к самому себе.

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