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    Пункт пропуска на границе с Россией закроют для легковых авто с 10 июля

    Опубликовано:

    Девушка выглядывает из машины в очереди на прохождение таможенного поста
    Таможня. Иллюстративное фото: NDinfinity / Getty images

    Пункт пропуска "Сырым" в ЗКО на границе с Россией закроют на реконструкцию с 10 июля - уже начали подготовку к модернизации, передает издание "Мой Город".

    Ограничений на въезд и выезд для грузового транспорта на пункте пропуска "Сырым" не будет. Между тем, легковой транспорт планируют перенаправить через другие посты — "Таскала", "Шаган" и "Аксай". 

    Об этом заявил и.о. директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Мирлан Насипов.

    "Изначально планировалось, что пункт пропуска на время реконструкции будет закрыт и работы завершат за 16 месяцев. Теперь же решено, что пост закрывать не будут, а значит и сроки ремонта увеличатся", - пояснил он.

    Сообщается, что строительно-монтажные работы обойдутся в 22 млрд тенге. В этом году выделили 9,9 млрд тенге.

    Ориентировочно работы начнутся 10 июля.

    Планируется построить трехэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличится до 12-ти и еще будет две полосы для крупногабаритного транспорта.

    Напомним, накануне на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

    Как сообщали в МЧС РК, основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

    Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

    Добавим, что с сегодняшнего дня в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, в том числе - и для казахстанцев.

    Сегодня посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран.

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