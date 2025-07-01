Пункт пропуска на границе с Россией закроют для легковых авто с 10 июля

Пункт пропуска "Сырым" в ЗКО на границе с Россией закроют на реконструкцию с 10 июля - уже начали подготовку к модернизации, передает издание "Мой Город".

Ограничений на въезд и выезд для грузового транспорта на пункте пропуска "Сырым" не будет. Между тем, легковой транспорт планируют перенаправить через другие посты — "Таскала", "Шаган" и "Аксай".

Об этом заявил и.о. директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Мирлан Насипов.

"Изначально планировалось, что пункт пропуска на время реконструкции будет закрыт и работы завершат за 16 месяцев. Теперь же решено, что пост закрывать не будут, а значит и сроки ремонта увеличатся", - пояснил он.

Сообщается, что строительно-монтажные работы обойдутся в 22 млрд тенге. В этом году выделили 9,9 млрд тенге.

Ориентировочно работы начнутся 10 июля.

Планируется построить трехэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличится до 12-ти и еще будет две полосы для крупногабаритного транспорта.

Напомним, накануне на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

Как сообщали в МЧС РК, основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

Добавим, что с сегодняшнего дня в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, в том числе - и для казахстанцев.

Сегодня посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран.