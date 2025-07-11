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    Жительница Степногорска собирает 1,2 млн тенге на лечение двух особенных детей

    Опубликовано:

    Амина и Али
    Амина и Али. Фото: из личного архива

    Болезнь ребенка - большая трагедия для семьи. А когда проблемы со здоровьем есть у двоих, переживания родителей увеличиваются. Так, семья из Степногорска воспитывает особенных детей, передает NUR.KZ.

    Махабат Есмагамбетова из Степногорска - мама троих детей. Однако у двух из них есть инвалидность: 7-летний Али страдает задержкой психо-речевого развития с нарушением коммуникативной и эмоциональной сферы (аутистические проявление). А его сестренке 8-летней Амине диагностирована ретинопатия.

    "Беременность с сыном протекала тяжело, я часто лежала в больнице с угрозой. О его диагнозе узнали спустя два года после рождения. Дочь родилась на раннем сроке, отсюда основной диагноз. Наша жизнь очень изменилась. Нам было тяжело принять, что дети особенные.

    На лечение и реабилитацию требовались большие средства, у нас их не было. Но я решила, что не имею права сдаться. Нужно бороться за здоровье детей. Али уже прошел 4 курса реабилитации в Санкт-Петербурге, а Амине сделали 7 операций в том же городе", - говорит Махабат.

    "У детей неплохие результаты. Али порекомендовали пройти курс лечения в клинике нейрореабилитации VERUM в Астане. Мой муж является единственным кормильцем. Все, что он зарабатывает, уходит на проживание нашей семьи.

    Мы не можем позволить себе столь дорогостоящее лечение. Все пособие уходит на каждодневные занятия - в нашем городе бесплатных нет. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи, сумма к сбору для нас неподъемна - 1 192 000 тенге", - заключила мама.

    Реквизиты:

    Kaspi: 4400430277362262 Махабат Е., мама

    Тел.: +77761597787

    Instagram: @maxabbat003

    Внимание! Редакция NUR.KZ не взимает оплату за размещение историй о сборе средств на лечение. Если кто-то от нашего имени просит оплату, это мошенники. Будьте осторожны!

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