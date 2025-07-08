"Главная задача - поставить ее на ноги": девочке из Алматы требуется более 1 млн тенге на лечение

Аяулым из Алматы родилась на 32 неделе беременности. Родители ее очень ждали, но не думали, что роды будут преждевременными, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас 7-летняя Аяулым имеет диагноз "ДЦП, спастическая диплегия".

"За 7 лет мы пережили многое и прошли множество больничных коек и врачебных кабинетов, за этот период Аяулым было сделано две операции на ноги в Узбекистане, три курса уколов на глаза и 14 курсов лечения у невропатолога.

Сейчас Аяулым уже неплохо видит, самостоятельно ест, сидит на горшке, поет песенки и радуется жизни. Не ходит, но старается стоять и делать пару шагов. Сейчас у нас главная задача - поставить ее на ноги, чтобы дочь могла самостоятельно. Также ей предстоит еще один курс уколов на глаза", - говорит мама девочки, Александра Беркина.

На лечение и операцию на ноги необходимо порядка 1 340 000 тенге. Собрать эту сумму семье не под силу - все заработанное уходит на реабилитацию дочери. Любая помощь важна, говорит Александра.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430226886965

Карта привязана к номеру: +77010237373 Александра Б., мама

Instagram: @ayaulimdcp_2018

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