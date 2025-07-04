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    "Нам не справиться без помощи": 5-летняя девочка из Кызылорды почти с рождения страдает раком крови

    Опубликовано:

    Диана
    Диана. Фото: из личного архива

    5-летняя Диана из Кызылорды страдает от рака крови. У девочки была ремиссия, но случился рецидив, и теперь ей предстоит пересадка костного мозга в Турции, передаtт NUR.KZ.

    В 2020 году Диане поставили страшный диагноз - рак крови. Семья тут же отправилась на лечение в одну из турецких клиник и с тех пор началась их борьба за жизнь дочери.

    "В 2023 году дочь вышла в ремиссию, мы вернулись в Казахстан, а эти два года проверялись каждые 2-3 месяца и все было хорошо. Но беда пришла в мае этого года - Диана начала кашлять, пропал аппетит и настроение, мы срочно сдали анализы, результат которых показал - рецидив", - говорит мама Дианы, Роза Бишембиева.

    Семья вновь отправилась в Турцию с надеждой, что казахстанские врачи ошиблись. Однако диагноз подтвердился и врачи в срочном порядке стали проводить терапию для Дианы. Девочке предстоит четыре месяца химиотерапии, а потом - трансплантация костного мозга.

    Родители Дианы просят всех неравнодушных помощи в спасении девочки от этой коварной болезни. Клиника выставила счет на 270 тысяч долларов - порядка 148 500 000 тенге.

    "Нам самим не собрать столь огромную сумму. Мы - обычная семья со средним доходом. Нам не справиться без помощи добрых людей. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь нашей дочери", - заключила Роза.

    Реквизиты:

    Kaspi: 4400 4303 1823 2177

    Halyk: 4405 6397 1349 3045

    Карта привязана к номеру: +7708 156 23 16 Роза Б., мама Instagram: @diana_orlova_live

    Внимание! Редакция NUR.KZ не взимает оплату за размещение историй о сборе средств на лечение. Если кто-то от нашего имени просит оплату, это мошенники. Будьте осторожны!

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