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    Наиболее оползнеопасные участки назвали в Алматы

    Опубликовано:

    Оползень
    Оползень. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Алматы в прошлом году комиссия выявила 28 оползнеопасных участков. Работы по их укреплению начались в прошлом году и продолжатся в этом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что на 14 оползнеопасных участках завершены укрепительные работы за счет средств районных акиматов. На 2025 год утвержден план ликвидации чрезвычайных ситуаций на 9 наиболее рисковых участках.

    Приоритетными объектами стали:

    • склон у катка "Медеу";
    • автодорога на Шымбулак и Кенсай-2 в Медеуском районе;
    • дорога на Алма-Арасан в Бостандыкском районе;
    • улица Усикова и садоводческое общество "Акжартау" в Наурызбайском районе;
    • русло реки у кладбища в микрорайоне Кемел;
    • ул. Хожамьярова в Жетысуском районе.

    "Каждый участок с потенциальной оползневой опасностью должен находиться на личном контроле районных акимов. Это не просто вопрос благоустройства, это вопрос безопасности жителей", - отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

    Сообщается, что комплекс мероприятий по укреплению опасных участков включает строительство подпорных стен, монтаж троссово-сетчатых конструкций, обустройство водоотводных каналов и укрепление русел рек.

    Отметим, в начале года после визуальных обследований в Алматы установили 180 участков, где возможны оползневые процессы. В ДЧС города рассказали, что работа по снижению рисков возникновения оползневых явлений проводится на постоянной основе.

    Также напомним, в прошлом году в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома.

    Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей.

    А летом 2024 года аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал о том, что на месте, где сошел оползень, унесший жизни четырех человек, на тот момент до сих пор шли работы.

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