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    Замдиректора школы ради должности отказался от зарплаты в Костанайской области

    Опубликовано:

    Школьный кабинет
    Школа. Иллюстративное фото: maroke / Getty Images

    Казахстанца восстановили на должности замдиректора в сельской школе после увольнения, а он отказался от требований о взыскании зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, местный житель обратился с иском о восстановлении на работе в связи с трудовым спором в Жангельдинский районный суд.

    С декабря 2023 года истец занимал должности заместителя директора по воспитательной работе и учителя в одной из сельских школ района. Однако в январе 2025 года директор школы освободил его от должности заместителя директора по воспитательной работе, издав приказ на основании п.3 ст.64 Трудового кодекса.

    В ходе судебного разбирательства были проведены примирительные процедуры с участием судьи-медиатора. В результате стороны подали ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращении производства по гражданскому делу.

    Вместе с ходатайством стороны представили для утверждения медиативное соглашение. По нему истец отказался от требования о взыскании заработной платы за вынужденный прогул, а ответчик обязался принять его на должность заместителя директора по учебной работе.

    Суд прекратил гражданское дело. Истцу и ответчику разъяснили, что в случае прекращения дела повторное обращение в суд по тому же вопросу и по тем же основаниям между теми же сторонами не допускается.

    Определение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что казахстанца обязали выплатить Министерству обороны более 1 млн тенге после увольнения со службы по отрицательным мотивам. Суд установил, что эту сумму бюджетных средств затратили на его обучение в военном институте сухопутных войск.

    А в Актобе 4 человека не получили выходное пособие в виде 4 среднемесячных зарплат при ликвидации органов РАГС и подали иск. Суд удовлетворил требования уволенных госслужащих.

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