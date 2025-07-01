Замдиректора школы ради должности отказался от зарплаты в Костанайской области

Казахстанца восстановили на должности замдиректора в сельской школе после увольнения, а он отказался от требований о взыскании зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, местный житель обратился с иском о восстановлении на работе в связи с трудовым спором в Жангельдинский районный суд.

С декабря 2023 года истец занимал должности заместителя директора по воспитательной работе и учителя в одной из сельских школ района. Однако в январе 2025 года директор школы освободил его от должности заместителя директора по воспитательной работе, издав приказ на основании п.3 ст.64 Трудового кодекса.

В ходе судебного разбирательства были проведены примирительные процедуры с участием судьи-медиатора. В результате стороны подали ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращении производства по гражданскому делу.

Вместе с ходатайством стороны представили для утверждения медиативное соглашение. По нему истец отказался от требования о взыскании заработной платы за вынужденный прогул, а ответчик обязался принять его на должность заместителя директора по учебной работе.

Суд прекратил гражданское дело. Истцу и ответчику разъяснили, что в случае прекращения дела повторное обращение в суд по тому же вопросу и по тем же основаниям между теми же сторонами не допускается.

Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что казахстанца обязали выплатить Министерству обороны более 1 млн тенге после увольнения со службы по отрицательным мотивам. Суд установил, что эту сумму бюджетных средств затратили на его обучение в военном институте сухопутных войск.

А в Актобе 4 человека не получили выходное пособие в виде 4 среднемесячных зарплат при ликвидации органов РАГС и подали иск. Суд удовлетворил требования уволенных госслужащих.