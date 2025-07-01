Еще одну улицу и перекресток закроют в Астане до конца недели

В Астане в рамках ремонта дорог на пять дней будет недоступен участок улицы Калдаякова. С предупреждением к горожанам обратились в акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в акимате, начинаются работы по среднему ремонту улицы Ш. Калдаякова на участке от улицы Ж. Нажимеденова до моста Аркар. В связи с этим с 1 по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Также будет частично перекрыт перекресток Ш. Калдаякова/Ж. Нажимеденова.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обратились к горожанам в ведомстве.