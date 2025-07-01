Реклама не помогает: казахстанцы стали тратить меньше денег на покупки (видео)

Потребительская активность казахстанцев начала падать - люди все меньше покупают и все больше стараются откладывать деньги, передает "31 канал".

Как отмечают маркетологи, казахстанцы становятся все более осторожными в расходах. Крупные покупки: бытовая техника, автомобили и квартиры откладываются.

Потребительская активность граждан заметно снизилась в последние месяцы. Люди выбирают товары проще, понятнее, функциональнее, а яркая упаковка и звучные слоганы больше не влияют на выбор.

"Люди стали больше стали покупать и интересоваться покупками на маркетплейсах, люди перестали обращать внимание на лозунги, бренды, рекламу. Больше стали обращать внимание на само качество товара, на соотношение качества и цены прошли те времена, когда все, что блестело, заманивало, давало свои результаты", - отмечает трафик-менеджер рекламного отдела, маркетолог Оксана Беспалова.

Примечательно, что, по словам экспертов, теперь люди больше доверяют не рекламе, а личным рекомендациям знакомых. При этом тенденция на снижение потребления актуально не только в Казахстане - это общемировой тренд.

"Наконец-то многие задумываются, что есть завтрашний день, есть будущее, которое из-за разных факторов мирового масштаба становится не всегда определенным, и люди пытаются как-то накопить какой-то капитал", - отметила член палаты аудиторов РК, член международной профессиональной ассоциации асса, доктор PHD Талант Калиева.

Снижение покупательской активности зафиксировано и на рынке потребкредитования. Объем необеспеченных займов сократился на 16% в годовом выражении. В ассоциации финансистов Казахстана это расценивают как кардинальное изменение в кредитном поведении. Аналитики связывают тенденцию с насыщением рынка

"Приток новых клиентов меньше, в первом квартале около 40 тысяч против 132 в прошлом году за первый квартал если мы казахстанцы покупаем технику, холодильник, стиральную машину, мы же не каждый год их обновляем, то есть это и есть насыщение - ты ее купил, не нуждаешься в обновлении через год", - пояснил главный аналитик АФК Рамзан Досов.

Кроме того, снижение кредитования аналитики связывают с ужесточением банковской политики. Замедляется и рост зарплат. Поэтому тратить казахстанцы стали меньше и все чаще стараются отложить деньги.

Эксперты подчеркивают интересную тенденцию: ипотечное кредитование теряет темпы, а вот рынок автокредитования вырос вполовину.