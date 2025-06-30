В нескольких городах Казахстана дежурные ЦОНы сменили адреса

С 1 июля в шести городах страны, а также в области Ұлытау дежурные ЦОНы начнут работать по новым адресам, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

В Telegram-канале "Правительство для граждан" сообщило, что с 1 июля меняются адреса дежурных ЦОНов в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Ұлытау.

"Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам - с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также напомнили, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения в Восточно-Казахстанской области.

Адреса ЦОНов. Фото: t.me/gov4c_resmi

Адреса ЦОНов. Фото: t.me/gov4c_resmi