В нескольких городах Казахстана дежурные ЦОНы сменили адреса
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С 1 июля в шести городах страны, а также в области Ұлытау дежурные ЦОНы начнут работать по новым адресам, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".
В Telegram-канале "Правительство для граждан" сообщило, что с 1 июля меняются адреса дежурных ЦОНов в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Ұлытау.
"Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам - с 09:00 до 13:00.
При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", - говорится в сообщении.
В госкорпорации также напомнили, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения в Восточно-Казахстанской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2260815-v-neskolkih-gorodah-kazahstana-dezhurnye-cony-smenili-adresa/
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