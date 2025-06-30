Управление образование подало иск к инспекции труда и проиграло в Костанае

В Костанайской области суд отказал управлению образования в удовлетворении административного иска к трудовой инспекции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный административный суд Костанайской области вынес решение, по которому истцом выступило Управление образования акимата Костанайской области, а ответчиком - Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Костанайской области.

"Предметом иска является отказ управления в заключении дополнительного соглашения, касающегося защиты прав более 23 тысяч работников системы образования по обеспечению единых условий труда", - пояснили в суде.

В ходе рассмотрения дела также участвовали представители профсоюзных организаций, выступившие в качестве заинтересованных сторон.

Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав представителей сторон, отказал в удовлетворении иска, признав законность действий трудовой инспекции и обоснованность выданного ею предписания. Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

В Министерстве труда также отреагировали на предложение акима Костаная. Глава Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин заявил, что Минтруда категорически против привлечения педагогов на несвойственные работы.

Позже аким Марат Жундубаев объяснил сделанное им предложение - по его словам, чтобы предотвратить трагедию, "все методы хороши", и закон "О статусе педагога" в этом случае не нарушен.

Вице министр-просвещения Едил Оспан напомнил, что проверка водоемов является прямой функцией местных исполнительных органов, а также органов ЧС.